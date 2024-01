Lord Of The Lost: Charterfolg mit Cover-Album

Die deutsche Dark-Rock-Band Lord Of The Lost hat mit ihrem Cover-Album “Weapons Of Mass Seduction” Platz 2 der deutschen Albumcharts erreicht. Auf dem Album covern Lord Of The Lost bekannte Hits so unterschiedlicher Interpreten wie Judas Priest, Bronski Beat und Michael Jackson.

Mit Platz 2 in den Charts spielt das Cover-Album in der selben Liga wie die beiden letzten “richtigen” Alben von Lord Of The Lost. 2021 erreichten die Hamburger Platz 2 mit “Judas”, 2022 sogar Platz 1 mit “Blood & Glitter”.