Zwei Nightwish-Veteranen auf gemeinsamer Tour

Heute wurde eine Tournee angekündigt, die vor allem altgediente Nightwish-Fans aufhorchen lassen dürfte. Tarja Turunen und Marko Hietala gehen auf gemeinsame Konzertreise durch Europa.

Wie die meisten Fans der finnischen Symphonic-Metal-Band wissen, war Tarja Turunen bis 2005 die erste Nightwish-Sängerin. Der langjährige Bassist Marko Hietala wiederum verließ die Band 2021 und war das Musikgeschäft leid.

Doch die beiden Musiker taten sich wieder zusammen, Hietala trat als Special Guest bei einigen Tarja-Shows in Südamerika auf. Aus dieser Zusammenarbeit ist nun die gemeinsame Konzertreihe erwachsen, die im September vor allem in Deutschland stattfinden wird. Termine in unserem Stammgebiet sind Saarbrücken am 10. September und Frankfurt am 23. September.