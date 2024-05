WGT: Programm ist online

Knapp eine Woche vor dem 31. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig haben die Veranstalter das Programm online gestellt.

Mit den Bands, die im letzten Monat dazugekommen sind, werden am Pfingstwochenende über 170 Musikgruppen über die ganze Stadt verteilt auftreten.

Die vollständige Liste an zugesagten Bands, das ganze Programm und natürlich die Tickets findet ihr auf der offiziellen Festival-Website wave-gotik-treffen.de . Wer jetzt noch nicht weiß ob er zu Pfingsten in Leipzig sein will, kann sich über unsere Bildergalerien von 2023 (Teil 1 und Teil 2) und unseren Festivalbericht einen Eindruck verschaffen.