The Old Dead Tree machen weiter

Die französische Gothic- und Progressive-Metal-Band The Old Dead Tree ist wieder aktiv. Letztes Jahr hatte die Gruppe zum ersten Mal nach 16 Jahren wieder ein neues Lied veröffentlicht. Ob die Band damit in eine neue aktive Phase eintritt war aber nicht klar, denn eigentlich galten The Old Dead Tree seit 2019 als aufgelöst.

Heute hat die Gruppe um Sänger Manuel Munoz aber ein neues Studioalbum angekündigt. Es trägt den Titel “Second Thoughts” und soll am 6. Dezember erscheinen. Mit “Unpredictable” wurde auch gleich eine erste Video-Single vorgestellt. Die Auflösung der Band ist damit endgültig Schnee von gestern.



Video: youtube.com