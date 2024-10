Das Hexentanz Festival zieht um. Nach zwei Jahren im Eventwerk Saar in Großrosseln erhält das Festival nächstes Jahr wieder eine neue Location: Burg Lichtenberg in Thallichtenberg (bei Kusel). Damit findet das Hexentanz Festival 2025 zum ersten Mal nicht mehr im Saarland sondern in Rheinland-Pfalz statt.

Hoch auf der Burg geht das Festival vom 25. bis zum 27. April über die Bühne. Das neue Gelände bringt auch einen festivaleigenen Zeltplatz sowie Wohnmobilstellplätze mit sich. Erste Bands sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Die Burg Lichtenberg ist unter anderem für ihren großen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt bekannt.