Septicflesh am 29.10. in Heidelberg

Wer einen Soundtrack für den Untergang sucht, der wird bei dieser griechischen Band fündig. Septicflesh verbinden brachialen Symphonic Death Metal mit Gothic-Einflüssen wie Chorgesang und orchestralen Anteilen. Heraus kommen düster-monumentale Songs, welche dank ihrer melodiösen Ausrichtung in jedes Horror-Game passen würden.

Dieses Jahr kommt die Band im Rahmen ihrer “Modern Primitive”-Europatournee für acht Konzerte nach Deutschland. Am 29. Oktober dürfen sich die Fans in der Halle02 in Heidelberg auf Songs des gleichnamigen, bereits 2022 erschienenen Albums freuen. Dazu zählen “Hierophant”, “Neuromancer” und “Modern Primitive” – aber sicherlich werden auch Klassiker der Band wie “Matyr”, “Anubis” oder “Portrait of a Headless Man” nicht fehlen.

Ganze drei Bands spielen im Vorprogramm: Scar Of The Sun (Griechenland) und Oceans (Deutschland/Österreich) bringen Modern Metal mit nach Heidelberg. Equilibrium vervollständigen das Line Up und ergänzen die Aufstellung um Epic Metal, wobei die Band sich seit ihrem Sängerwechsel deutlich härter ausrichtet und jetzt eher im Death Metal siedelt.

Bereits um 18:30 Uhr öffnet die Halle02 ihre Türen, mit dem Konzert geht es um 19:30 Uhr los. Tickets und weitere Informationen gibt es unter halle02.de .