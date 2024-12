Paganfest am 21.01. in Wiesbaden

Für manche Metal-Fans war es die Nachricht des Sommers: Das Paganfest kehrt zurück! Nach zehn Jahren Pause zieht die Festival-Tournee wieder durch die Lande und hat ein starkes Bandaufgebot im Gepäck, das den Lineups von früher in nichts nachsteht. So langsam rücken die Termine des Paganfests näher und auch unser Stammgebiet ist mit dabei. Am 21. Januar steigt die Sause im Schlachthof Wiesbaden.

Angeführt wird das Comeback des Paganfests von Alestorm. Die Power-Metal-Piraten waren damals als Newcomer bei einer der ersten Paganfest-Tourneen vertreten und haben heute uneingeschränkten Headliner-Status. Auch die finnische Folk-Metal-Band Ensiferum zählt zu den Veteranen der Festival-Tournee und lässt das Herz von so manchem Fan höher schlagen, der schon ganz früher mit dabei war.

Weiter finden sich im Lineup Týr, die Viking-Metal-Band von den Färöer Inseln, sowie die niederländischen Heidevolk, die für ihren zweistimmigen Gesang bekannt sind. Eröffnet wird der Abend von Elvenking. Mit diesen fünf hochkarätigen Bands steht der kraftvollen Rückkehr des Paganfests nichts mehr im Wege! Einlass ist um 17:00 Uhr, Beginn um 17:15 Uhr. Weitere Informationen findet ihr unter schlachthof-wiesbaden.de .