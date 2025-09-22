Rome am 26.10. in Frankfurt

Der Luxemburger Jérôme Reuter, besser bekannt als Rome, steht nun schon seit 20 Jahren auf den Bühnen dieser Welt. Seinen düster-ästhetischen Sound zwischen Folk und Gitarrenpop bietet er manchmal mit einem Ensemble als Band dar. Andere Konzerte bestreitet er nur von einem Schlagzeuger unterstützt als Duo – oder sogar gleich als Solokünstler, alleine mit seiner Gitarre.

Unter dem Motto „One Fire Worldwide“ zieht im Oktober und November Romes Jubiläums-Tour über den Kontinent. Der Titel der Tournee spielt natürlich auf den Hit „One Fire“ vom Album „A Passage to Rhodesia“ an.

Fans in der hiesigen Region haben dass Glück, dass Rome alle ein, zwei Jahre im Musikclub Nachtleben in Frankfurt auftritt. So macht dort am 26. Oktober nun auch die Jubiläums-Tournee Station. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

Wer in Frankfurt dabei sein möchte, sollte sich nicht mehr zu viel Bedenkzeit geben. Das Konzert in Köln am Vortag ist bereits ausverkauft. Eintrittskarten und weitere Informationen findet ihr unter batschkapp.com .