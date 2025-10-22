Wacken ruft wieder zur Blutspende auf

Die Veranstalter des Wacken Open Airs engagieren sich seit Jahren für das Thema Blutspende. Nachdem im September bereits eine entsprechende Aktion am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgeführt wurde, wird nun Ende November in (vor)weihnachtlicher Form nachgelegt.

Am 28. und 29. November findet in Zusammenarbeit mit dem Berliner Charité-Krankenhaus der Bloody X-Mas Markt auf dem Campus Charité Mitte in Berlin statt. Der Eintritt ist frei. Am Freitag sind dabei Akustik-Konzerte von Lord Of The Lost und Deine Cousine zu sehen, samstags gibt es unter anderem ein Meet & Greet mit Heaven Shall Burn.

Blutspenden werden am Freitag von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am Samstag von 10:00 Uhr bis 16:30 Uhr entgegen genommen.