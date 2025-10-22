Wacken ruft wieder zur Blutspende auf

Veröffentlicht am von

Die Veranstalter des Wacken Open Airs engagieren sich seit Jahren für das Thema Blutspende. Nachdem im September bereits eine entsprechende Aktion am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgeführt wurde, wird nun Ende November in (vor)weihnachtlicher Form nachgelegt.

Am 28. und 29. November findet in Zusammenarbeit mit dem Berliner Charité-Krankenhaus der Bloody X-Mas Markt auf dem Campus Charité Mitte in Berlin statt. Der Eintritt ist frei. Am Freitag sind dabei Akustik-Konzerte von Lord Of The Lost und Deine Cousine zu sehen, samstags gibt es unter anderem ein Meet & Greet mit Heaven Shall Burn.

Blutspenden werden am Freitag von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am Samstag von 10:00 Uhr bis 16:30 Uhr entgegen genommen.

Lord Of The Lost