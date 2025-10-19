Vor 15 Jahren: Das Musikjahr 2010

Eigentlich ist dark-festivals.de nicht nur ein Musikmagazin, sondern vor allem auch ein riesiges Archiv. Bei uns sind auch viele sehr alte Beiträge weiterhin online. Mit unserer neuen Artikelserie Vor 15 Jahren wollen wir euch in unregelmäßigen Abständen ein bisschen dazu animieren, auch mal in den Altbeständen zu stöbern.

Der Blick in die Fotos der Festivalsaison 2010 ist von Veranstaltungen geprägt, die es schon längst nicht mehr gibt. So das Veldensteiner Festival (Fotos / Bericht) in Neuhaus an der Pegnitz, damals unter anderem mit ASP, Saltatio Mortis und Eisbrecher. Und das Rock Area Festival (Fotos / Bericht Teil 1 und Teil 2) war nur eines von mehreren Festivals, die sich nicht auf der Loreley-Freilichtbühne halten konnten. Trotz Apocalyptica und Arch Enemy – damals noch mit Angela Gossow als Sängerin. Immerhin die Heidenfest Tour sollte es noch einige Jahre geben, 2010 unter anderem mit der Allstar-Bathory-Tribute-Band Twilight Of The Gods.

Rezensionen gab es 2010 unter anderem zu neuen Alben von Grave Digger, Heidevolk, Tristania und Van Canto. Die Rezension zum Album der italienischen Mittelalter-Rock-Band Folkstone wurde für deren heimisches Publikum sogar ins Italienische übersetzt. Eine der kuriosen Anekdoten unserer Webseite und lange vor zuverlässigen Online-Übersetzern. Bei Adorned Brood, die auch längst inaktiv sind, schauten wir im Tonstudio vorbei.

Auch sonst gibt es in unserem Archiv viel von früher zu entdecken. Ein bisschen Nostalgie beim Querlesen ist auf jeden Fall dabei.