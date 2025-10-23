Tanzt! Festival am 15.11. in München

Auch dieses Jahr öffnet das Tanzt! Festival wieder seine Pforten und lädt alle Mittelalter(rock)-, Folk- und Metal-Begeisterten ins Backstage nach München ein. Am 15. November darf bei diesem Ein-Tages-Festival wieder gesungen, getanzt und abgefeiert werden.

Zur 17. Ausgabe des Festivals kann man dort eines der letzten Konzerte von Letzte Instanz als Headliner zu erleben. Nachdem die Brachialromantik-Rocker aus Dresden ihre Auflösung bekannt gegeben haben, kann man sie hier noch einmal in vollen Zügen genießen. Die Band begeistert seit fast 30 Jahren ihre Fans und erzeugt bei ihren Konzerten immer eine besondere Atmosphäre. Zu Songs wie “Wir sind eins”, “Der Garten” oder “Entzündet die Feuer” haben tausende Liebhaber ihrer Musik bereits mitgesungen und so dürfte auch auf dem Tanzt! kaum jemand leise bleiben.

Vroudenspil sind nicht nur Mitveranstalter, sondern auch gern erlebter Akt auf dem Festival. Zu hören gibt es Freibeuter-Folk aus München, zu dem frei nach Lust und Laune das (Holz-)Bein geschwungen werden darf. Dazu eignet sich auch perfekt ihr 2024 erschienenes Album “Schattenuhr”.

Weiter geht es mit den Mittelalterrockern von Tanzwut. Die Urgesteine um Sänger Teufel haben ebenfalls 2024 ihr Album “Achtung Mensch” veröffentlicht und dürften von der Scheibe einige Songs im Gepäck haben.

Eine thematisch etwas andere Richtung gibt es von Coppelius, welche den Fans feinsten Kammercore-Metal servieren werden. Und was macht man, wenn man sich zwischen Mittelalter, Folk und Rock nicht entscheiden kann? Kein Problem dachten sich Vermaledeyt und bringen die Fans mit ihrer ganz eigenen Kombi zum Tanzen.

Das LineUp vervollständigen (Sören) Vogelsang und Remember Twilight (Kammercore-Metal & Folk-Rock/-Metal), welche das Festival auch eröffnen werden.

Das Backstage bietet für die Besucher während des Festivals einen Imbissstand, des weiteren kann sich über zwei Supermärkte in der Nähe versorgt werden. Außerdem findet mit der “Core All Over” noch eine Aftershow Party mit den Musikrichtungen Metal-, Death- und Hardcore statt, sodass die Fans noch ordentlich weiter feiern können.

Einlass ist um 13 Uhr, Beginn um 14 Uhr. Die Running Ordner, Eintrittskarten und weitere Informationen findet ihr unter mrw-concerts.de .