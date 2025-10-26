Versengold: Versteigerung für den guten Zweck

Die deutsche Folk-Band Versengold war im August auf unschöne Weise in den Besitz eines Metallfeuerzeugs geraten. Unter ihren Fans hatte die Band daher Ideen für eine passende Gravur eingeholt. Dabei war auch häufig der Vorschlag eingegangen, das Feuerzeug zugunsten einer Anti-Rechts-Organisation zu versteigern.

Genau so ist es jetzt gekommen. Das Feuerzeug trägt nun die Inschrift „Nie wieder ist jetzt“ und wird bei Ebay versteigert. Der Erlös geht an die Organisation Exit-Deutschland, die Menschen beim Ausstieg aus der rechtsextremen Szene hilft.

Die Auktion läuft noch bis zum 2. November. Wer den Zuschlag erhält, bekommt zusätzlich noch zwei Gästelistenplätze für die nächste Versengold-Tournee und ein Meet & Greet mit der Band.