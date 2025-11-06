Saarbrücken: DFG-Cafe stellt Musikbetrieb ein

Das Café im Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken, kurz DFG-Café genannt, stellt seinen Musikbetrieb ein. Bisher fanden dort Konzerte von Electro bis Folk im kleinen Rahmen statt. Auch war das DFG-Café regelmäßig Austragungsort der Tanzritual-Party.

Ende Mai 2026 soll nun zumindest der Musikbetrieb, womöglich auch das Café als Ganzes eingestellt werden. „Wir hofften auch in Zukunft ein Treff für Freunde und Kulturbegeisterte zu sein. Leider gescheitert! Keine gute Zeit für Kultur“, heißt es auf der Internetseite des Cafés.

Vor der Schließung geht es im Café noch einige Male rund. Unter anderem spielen am 14.11. Intent:Outtake und am 5.12. mehrere kleine Thrash-Metal-Bands. Die letzten Tanzritual-Ausgaben im DFG-Café finden am 13.12. und 31.12. statt.