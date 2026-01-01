Subway to Sally: Mitgründer steigt aus

Die Folk-Metal- beziehungsweise Mittelalter-Rock-Band Subway to Sally hat ein Gründungsmitglied verloren. Gitarrist Simon Levko hat heute nach 35 Jahren seinen Ausstieg aus der Band bekannt gegeben.

In seiner Stellungnahme würdigte Levko die Zeit mit der Band sowie alle Höhen und Tiefen der gemeinsamen Jahrzehnte. Ganz ausdrücklich bedankte er sich auch bei allen Fans. Einen konkreten Grund für seinen Ausstieg hat der Musiker hingegen nicht mitgeteilt.

Die Band werde auch ohne ihn fortgeführt. „Subway To Sally wird weitergehen und ich wünsche meinen Bandkollegen dafür Kraft, Inspiration und Rückenwind. Danke für 35 Jahre Abenteuer!“, so Levko in seiner Stellungnahme.