Subway to Sally mit neuem Video

Die deutsche Folk-Rock- und Folk-Metal-Band Subway to Sally hat ein Musikvideo zu ihrer akustischen Version von „Feuerkind“ veröffentlicht. Die Originalversion des Liedes stammt von ihrem Album „Nord Nord Ost“ aus dem Jahr 2005.

Dass jetzt eine akustische Version als Musikvideo veröffentlicht wurde, liegt nicht zuletzt an der anstehenden „Nackt III“-Tournee. Die dritte Auflage von Subway to Sallys Akustik-Tour startet Ende März und macht unter anderem am 17. April auch in der Kammgarn Kaiserslautern halt.



Video: youtube.com