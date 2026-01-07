E-Tropolis Festival am 28.03. in Oberhausen

Auch 2026 geht es unter dem altbekannten Motto „Bässer, Härter, Lauter“ in der Turbinenhalle in Oberhausen wieder hoch her. Am 28. März feiert dort das E-Tropolis Festival in seiner 14. Auflage eine ganze Nacht lang mit den Elektro-Bands der Schwarzen Szene.

Mit Größen wie Project Pitchfork, Combichrist (die mit einem speziellen Oldschool-Set auftreten werden) und Funker Vogt ist wieder vieles vertreten was Rang und Namen hat. Aber auch kleinere Bands wie Synthattack, Noisuf-X oder Zweite Jugend werden auf den zwei Bühnen wieder alles geben, um die Besucher zum Feiern und Tanzen zu bringen.

Wer von den insgesamt 13 Bands eine Pause braucht, kann auch dieses Jahr wieder in aller Ruhe diverse Händlerständen durchstöbern. Am Vorabend, dem 27. März, wird es außerdem eine offizielle Pre-Party geben und am eigentlichen Festivaltag eine After-Show-Party nach der letzten Band.

Um 13 Uhr öffnet das E-Tropolis Festival die Tore der Turbinenhalle, um 14 Uhr spielt die erste Band. Ein genauer Zeitplan steht noch aus. Das vollständige Lineup, alle weiteren Informationen und auch den Ticket-Vorverkauf findet ihr unter etropolis-festival.de .