Neues Video von Beyond The Black

Die deutsche Symphonic-Metal-Band Beyond The Black hat ein Musikvideo zu „Let There Be Rain“ veröffentlicht.

Das Lied ist auf ihrem neuen Album „Break The Silence“ enthalten, das am Freitag erschienen ist. Mit dem Album gehen Beyond The Black in Kürze auch auf Tour.


Video: youtube.com