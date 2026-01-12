Lord Of The Lost ohne Bassist

Die deutsche Dark-Rock-Band Lord Of The Lost hat mitgeteilt, dass ihr Bassist Klaas alias Class Grenayde auf unbestimmte Zeit pausiert. Klaas leide seit langer Zeit an Depressionen und wolle sich nun vollständig der Genesung seiner geistigen Gesundheit widmen. Wie lange Klaas‘ Pause von Lord Of The Lost dauern wird und ob er überhaupt zur Band zurückkehrt, sei noch nicht absehbar.

Bei den kommenden Konzerten in den USA, Kanada und Australien werde der Bass als Playback vom Band kommen. Für die weitergehende Tournee und auch die anstehende Festival-Saison werde womöglich ein Ersatz-Bassist engagiert.