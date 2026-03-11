Mahlstrom: Verlosung läuft noch eine Woche

In Holzappel im Westerwald geht im Juni wieder das Mahlstrom Open Air über die Bühne. Bei hoffentlich bestem Sommerwetter spielen Bands wie Harakiri For The Sky, Afsky, Yoth Iria, Aephanemer, Vogelfrey, Tabernis und viele mehr.

Und es gibt eine Möglichkeit, das Festival-Highlight am Ufer des Herthasees noch ein bisschen angenehmer zu gestalten: Wir verlosen aktuell drei Getränkebons für das Mahlstrom Open Air im Wert von jeweils 25 Euro! Die Verlosung läuft noch eine Woche, wie ihr teilnehmen könnt erfahrt ihr hier.

Alle weiteren Informationen zum Mahlstrom Open Air, das vollständige Lineup und auch die Eintrittskarten findet ihr unter mahlstrom-openair.de . Karten schon im Vorverkauf und nicht erst an der Tageskasse zu erwerben, wird gerne gesehen.