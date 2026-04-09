Hexentanz: Letzte zwei Bands stehen fest

Eigentlich fehlte dem diesjährigen Hexentanz Festival (24. bis 26. April auf Burg Lichtenberg im Landkreis Kusel) nur noch eine Eröffnungs-Band. Eben diese sollte in einem Online-Voting von Classic Rock Radio ermittelt werden.

Wie die Radiomacher mitteilten, waren sowohl Qualität als auch Anzahl der eingehenden Bandbewerbungen aber deutlich über den Erwartungen. Das Hexentanz-Team um Veranstalter Frank Schulz hat daher noch einen weiteren Konzert-Slot geschaffen.

Somit hat der Bandwettbewerb nicht nur einen, sondern zwei Sieger hervorgebracht: Die Saarbrücker Dark-Rock-Band Two Minds Collide eröffnet freitags das Festival, die Victorian-Metal-Band Nathanael aus Hildesheim spielt am Samstag auf dem zusätzlich geschaffenen Slot. Das Hexentanz-Lineup ist damit komplett. Weitere Informationen findet ihr unter hexentanz-festival.de .