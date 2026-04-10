Wave Gotik Treffen vom 22. bis zum 25. Mai in Leipzig

Schon bald ist es wieder soweit. Das Wave Gotik Treffen (WGT) nähert sich zum 33. Mal und wieder erwarten die Veranstalter rund 20.000 Besucher aus allen Himmelsrichtungen. Vom 22. bis zum 25. Mai strömen diese nach Leipzig und mit ihnen alle Facetten der Schwarzen Szene durch die ganze Stadt.

Durch die ganze Stadt? Ja, denn die Veranstaltungsorte sind auch dieses Mal wieder über ganz Leipzig verteilt. Vom Agra-Gelände bis zum Darkflower, vom Südfriedhof bis zum Grassimuseum wird es wieder Lesungen, Führungen, Community-Treffen und Konzerte geben.

Musikalisch ist mit über 200 bestätigten Künstlern für restlos jeden schwarzen Musikgeschmack etwas dabei. Härter oder sanfter, mit oder ohne Gitarren, elektronisch oder nicht: Das Angebot reicht von Aggrotech mit Aesthetic Perfection über Electro Punk mit Grausame Töchter bis hin zu Dark Rock mit The Beauty Of Gemina.

Die Bandauswahl geht aber nicht nur quer durch die Musikrichtungen, sondern auch durch die Generationen. Neben vielen kleinen neuen Bands wird es auch wieder einige “alte” Hasen geben. Cat Rapes Dog aus Schweden werden auf dem WGT mit ihrem EBM-Sound die Zuhörer genauso in ihren Bann ziehen wie sie es zum ersten Mal vor 40 Jahren getan haben.

Myrna Loy sind mit ihrem Gründungsdatum 1987 zwar minimal jünger wie Cat Rapes Dog, feiern aber auch einen ganz besonderen Anlass: Die exklusive Reunion-Show nach ihrer nie offiziell bestätigten Auflösung vor 33 Jahren!

Auch Suicide Commando aus Belgien reihen sich in die Liste der absoluten Konzern-Höhepunkte ein. Die Electro-Band um Johan Van Roy gibt auf dem WGT ihre Anniversary-Show zum 40-jährigen Bandjubiläum.

Für Fans des Dark Waves sind Molchat Doma aus Belarus ein Pflichttermin im Programmheft. Die drei Musiker aus Minsk gründet 2016 ihre Band und wurden 2020 einem größeren Publikum bekannt nachdem sie beim US-Label Sacred Bones Records unterschrieben.

Ein weiterer Anlaufpunkt für viele WGT-Besucher ist erneut das Heidnische Dorf, das man auch gut als Tagesgast besuchen kann. Für die musikalische Unterhaltung sorgen dort unter anderem Mittelalterbands wie Vogelfrey oder (die zwischendurch mal aufgelösten) Cultus Ferox.

Neben Musik und Essen verspricht das Heidnische Dorf wie immer auch viele Stände zum Schauen sowie Aktivitäten für die kleinsten Besucher.

Wie in den vorangegangenen Jahren wird auch bei der diesjährigen Auflage des WGT das Agra-Gelände Dreh- und Angelpunkt des ganzen Festivals sein. Neben der Konzerthalle, dem Zeltplatz und verschiedenen Treffpunkten wird es dort auch wieder Shoppingmöglichkeiten, Lesungen, Ausstellungen und dergleichen geben.

Für die Nächte haben sich wieder zahlreiche DJs angekündigt, die unter anderem in der Agra 4.2, im Darkflower oder dem Felsenkeller auflegen werden. Aktuell ist noch kein detailliertes Party-Programm online. Man darf sich aber darauf verlassen, dass auch nach Ende der Konzerte noch einiges an Musik geboten wird.

Aber auch ganz ohne Bändchen kann man zahlreiche Community-Treffen und Veranstaltungen in Leipzig besuchen. Die wohl bekannteste ist das Viktorianische Picknick, das auch dieses Jahr wieder im Clara-Zetkin-Park stattfinden wird.

Wer jetzt Lust auf das Wave Gotik Treffen 2026 bekommen hat, kann sich unter wave-gotik-treffen.de direkt seine Eintrittskarte bestellen. Wer noch überlegt, dem können wir mit dem Festivalbericht 2025 und den dazugehörigen Bildergalerien (Teil 1 / Teil 2) vielleicht eine Entscheidungshilfe geben.