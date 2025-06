Wave Gotik Treffen 2025 – Teil 2

Leipzig (diverse Veranstaltungsorte), 08. und 09.06.2025

mit New Model Army, Public Image Ltd, Silke Bischoff, Joachim Witt, Letzte Instanz, Camouflage, Drab Majesty, The 69 Eyes, Finntroll, Janus, Xandria, L’Âme Immortelle, Ost+Front, Haggefugg, Vermaledeyt

Link zur Fotogalerie Teil 1

Link zum Festivalbericht (folgt bald)