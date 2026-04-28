Hexentanz Festival 2026

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Thallichtenberg (Burg Lichtenberg), 24. und 25.04.2026
mit Mr. Hurley und die Pulveraffen, Lord Of The Lost, Varg, Lacrimas Profundere, Dogma, All For Metal, Asenblut, Ragnaröek, Reliquiae, Sagenbringer, League of Distortion, Scherbentanz, Two Minds Collide, Nathanael

Link zum Festivalbericht (folgt bald!)

Hexentanz Festival