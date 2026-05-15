Nathanael: Besetzungsschwund mit Beigeschmack

In letzter Zeit häufen sich Besetzungswechsel, die mit öffentlichen Statements einhergehen, die so manches Fragezeichen hinterlassen. Doch was bekannte Namen wie Ost+Front oder The O’Reillys and the Paddyhats können, das können die „kleinen“ Bands schon lange.

So hat die Folk-Metal-Band Nathanael heute mitgeteilt, dass ihre Drehleier-Spielerin Nina Green nicht mehr Teil der Band sei. Diese sei „aus beruflichen und persönlichen Gründen“ in letzter Zeit nur unregelmäßig mit der Gruppe aufgetreten. Daher sei sie nun nicht mehr in der Band und werde auch nicht nachbesetzt. Nathanael wollen demnach zu fünft weitermachen.

Nina Green selbst hat auf Facebook jedoch einen öffentlichen Kommentar unter die Mitteilung der Band gesetzt: „Der Sänger dieser Band ist ein missbräuchlicher manipulativer Narzisst unter dem ich viele Jahre zu leiden hatte und in diesem Umfeld kann ich nicht länger arbeiten“.

Die Sichtweisen auf den Besetzungswechsel gehen offenbar etwas auseinander.