Noch während das diesjährige Hexentanz Festival lief wurde die nächste Auflage des bekannten Open Airs angekündigt. Diese geht vom 30. April bis zum 2. Mai 2027 über die Bühne. Es war aber nicht sicher wo. Zur Debatte stand ob sich das Hexentanz Festival nach zwei erfolgreichen Jahren auf Burg Lichtenberg wieder eine neue Location suchen muss.

Deshalb konnte man für 2027 bisher – wie schon mehrmals in der Vergangenheit – nur die berühmt-berüchtigten Hexenbesen-Tickets ohne Ortsbindung kaufen. Heute gab das Veranstalter-Team um Frank Schulz nun die erlösende Nachricht bekannt: Das Hexentanz Festival bleibt auf Burg Lichtenberg im Landkreis Kusel. Und das nicht nur für 2027 sondern „in den nächsten Jahren“.

Weitere Bandbestätigungen für die nächste Festival-Auflage sollen in Kürze auf hexentanz-festival.de folgen.