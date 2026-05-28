Wave Gotik Treffen 2026 – Teil 1

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Leipzig (diverse Veranstaltungsorte), 22. und 23.05.2026
mit Anja Huwe, Einstürzende Neubauten, Covenant, Front Line Assembly, Kim Wilde, Suicide Commando, Hrafngrimr, Cat Rapes Dog, Die Streuner, Solar Fake, Das Ich, Nachtmahr, Schöngeist, Heimataerde, Patenbrigade: Wolff, Bianca Stücker & Bruxas Solis, Waldkauz

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Wave Gotik Treffen