Wave Gotik Treffen 2026 – Teil 2

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Leipzig (diverse Veranstaltungsorte), 24. und 25.05.2026
mit Moonspell, Aesthetic Perfection, Patty Gurdy, Solitary Experiments, Unzucht, Diorama, Panzer AG, Empathy Test, Vogelsang, Gulvoss, Keltania, Blaklight

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Wave Gotik Treffen