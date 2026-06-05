Imperial Age: Erstes Musikvideo seit Jahren

Die Symphonic-Metal-Band Imperial Age hat ein Musikvideo zu ihrer neuen Single „Gnosis“ vorgestellt. Für die Band handelt es sich dabei um eine ganz besondere Veröffentlichung. „Gnosis“ ist nicht nur ihr erstes Musikvideo seit Jahren. Es ist auch das erste, das Imperial Age als neu formierte Band zeigt.

2022 waren vier Mitglieder der ursprünglichen Band aus Russland geflohen. Nach einem Aufenthalt in der Türkei konnten sich die Bandleader Alexander (Aor) und Jane schließlich 2023 in England niederlassen. Von dort haben beiden Musiker Imperial Age dann komplett neu aufgebaut.

So umfasst das Lineup heute neben den beiden Gründern auch drei britische und ein italienisches Bandmitglied. Doch nicht nur das Lineup, auch das Klangbild hat sich weiterentwickelt. „Gnosis“ zeigt die Band mit einem dunkleren und härteren Sound, der auch Einflüsse anderer Metal-Genres aufweist.



Video: youtube.com