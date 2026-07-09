Rockharz 2027 sold out

Auch für 2027 ist das Rockharz Festival wieder in Rekordzeit ausverkauft.

Die Veranstalter meldeten heute um 15:30 Uhr den Ausverkauf des Festivals. Eine Besonderheit ist, dass in den ersten drei Tagen des Vorverkaufs nur Stammgäste ein Ticket erwerben konnten. Rund zwölf Stunden nach Vorverkaufsstart waren schon rund 90% der Eintrittskarten vergriffen.

Damit gingen weniger als zehn Prozent der Tickets überhaupt in den regulären Verkauf. Die Veranstalter kündigten an, dass es eine Interessentenliste geben wird. Auf dieser sollen sich alle eintragen können, die kein Glück hatten, und kommen dann womöglich bei Ticket-Rückläufern zum Zuge.