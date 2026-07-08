Rockharz Festival 2026 – Teil 3

Veröffentlicht am von

Ballenstedt (Flugplatz), 04.07.2026

mit Feuerschwanz, Emperor, Doro, Knorkator, Danko Jones, Annisokay, Finntroll, Soen, Majestica, Crypta, Artillery, Tungsten, Necrotted, Tailgunner, Drone, Pinhead

Link zur Fotogalerie Teil 1, Teil 2
Link zum Festivalbericht (folgt)

Rockharz Festival