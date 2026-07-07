Rockharz Festival 2026 – Teil 2

Veröffentlicht am von

Ballenstedt (Flugplatz), 03.07.2026

mit Kreator, Airbourne, Subway to Sally, P.O.D., Biohazard, Die Apokalyptischen Reiter, Fiddler’s Green, Walls Of Jericho, Rauhbein, Gothminister, Hiraes, Saint City Orchestra, Cypecore, Motorjesus, Haggefugg, Rodeo 5000

Link zur Fotogalerie Teil 1, Teil 3 (folgt)
Link zum Festivalbericht (folgt)

Rockharz Festival