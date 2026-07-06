Rockharz Festival 2026 – Teil 1

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Ballenstedt (Flugplatz), 01. und 02.07.2026

mit Alice Cooper, Helloween, Avatar, Black Label Society, Hämatom, Paradise Lost, Agnostic Front, Ensiferum, Dominum, Heavysaurus, Betonton, Steve’n’Seagulls, Decapitated, The Haunted, Harakiri For The Sky, Warmen, Dogma, Soulbound, Stahlmann, Sagenbringer, Hagane, Mittel Alta, Die Habenichtse, Final Cry

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Rockharz Festival