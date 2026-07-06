Mera Luna: Pfand für den guten Zweck

In einem Monat öffnet in Hildesheim wieder das M’era Luna Festival seine Tore (siehe auch: Vorankündigung). Und wer von euch dort ist hat die Möglichkeit, mit seinem Becherpfand etwas Gutes zu tun. Die Organisation War Child Deutschland führt eine Pfandsammelaktion durch, um mit dem Erlös ihre diversen Projekte zu finanzieren.

War Child Deutschland ist eine gGmbH, also eine anerkannt gemeinnützige Gesellschaft. Diese unterstützt weltweit Kinder, die von Krieg und Konflikten betroffen sind. Ihr Projekt TeamUp hilft Kindern zum Beispiel dabei, durch Spiel und Sport traumatische Erlebnisse zu überwinden. Ein anderes Projekt heißt Can’t Wait To Learn und zielt darauf ab, Kindern durch e-Learning auch unter schwierigsten Umständen einen Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Eure Pfandspende wird von War Child also bestens angelegt. Aktuell sucht die Organisation noch nach Helfern, die bei der Pfandsammelaktion auf dem M’era Luna mithelfen möchten. Die Aufgaben: Pfand sammeln und auf dem Festival Werbung für War Child machen. Wäre das etwas für dich? Die Organisation freut sich über deine Anfrage unter warchild.de/mitmachen-events .