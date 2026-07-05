Astral Spectre: Verlosung läuft noch eine Woche

Noch eine Woche lang habt ihr die Gelegenheit, das aktuelle Album von Astral Spectre zu gewinnen. Es trägt den Titel „Cosmic Mirage“ und wurde von der Band für unsere Verlosung handsigniert.

Astral Spectre stehen für einen spacigen Sound, der Elemente des Heavy- und Black Metal mit Klarinetteneinlagen und dem Psychedelic Rock der 70er verbindet. Den Satz muss man erst mal sacken lassen und das Ergebnis klingt genauso abgedreht wie es sich anhört.

Wie ihr an der Verlosung teilnehmen könn erfahrt ihr hier.