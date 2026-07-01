Zwei Abgänge bei Lord Of The Lost

Die deutsche Dark-Rock-Band Lord Of The Lost hat den Abgang von zwei Bandmitgliedern zu verkraften. Bassist Klaas und Gitarrist Pi sind nach 17 beziehungsweise zehn Jahren nicht mehr Teil der Band.

Klaas, der aufgrund einer psychischen Erkrankung schon seit Januar pausierte, teilte dazu mit: „Meine mentale Gesundheit und der dafür notwendige Heilungsprozess machen diesen Schritt unumgänglich“. Er sei zwar bereits auf einem guten Weg, könne diesen aber „nicht mehr parallel zu dem Weg eines Berufsmusikers gehen“.

Pi hingegen gab an, dass er sich „neuen Möglichkeiten öffnen“ wolle und seine „musikalische Reise anders weitergehen soll“. Lord Of The Lost haben nach eigenem Bekunden bereits Nachfolger an Gitarre und Bass gefunden, wollen sich dazu aber erst ein anderes Mal weiter äußern.