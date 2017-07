Amphi Festival verkündet Running Order

Das Amphi Festival hat die Running Order der diesjährigen Auflage des Festivals bekannt gegeben, die am 22. und 23. Juli in Köln stattfinden wird. Die Spielzeiten aller Bands und das Komplette Line Up findet ihr unter amphi-festival.de.

Außerdem wurde der Vorverkauf zum Festival beendet. Wer jetzt noch dort hin will, kann allerdings vor Ort an der Tageskasse noch Tickets erwerben oder sie verbindlich dort reservieren lassen.

Und falls ihr noch einmal in Erinnerungen schwelgen möchtet: Fotos vom Amphi Festival 2016 könnt ihr euch hier bei uns anschauen (Teil 1 / Teil 2)!