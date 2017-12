Das 4. Quartal 2017 war von den CD-Rezensionen her vergleichweise ruhig. Bei dark-festivals.de sind in diesem Zeitraum elf Rezensionen erschienen. Die Durchschnittswertung betrug hierbei 7.05 Punkte.

Die höchste Wertung lag im Quartal bei glatten 8 Punkten und wurde zwei Mal vergeben. Sie ging an die Post-Rock-Band Fjørt mit ihrem Album „Couleur“ (CD-Rezension) und die Modern-Metal-Band All Will Know mit „Infinitas“ (CD-Rezension).