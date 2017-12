Rezensionsstatistik Gesamtjahr 2017

Wie immer kurz vor dem Jahreswechsel blicken wir auch dieses Mal auf die CD-Rezensionen zurück, die in diesem Jahr bei dark-festivals.de erschienen sind. In dieser Zusammenfassung erfahrt ihr wie hoch die Durchschnittswertung 2017 war und welche Alben sich die höchsten Bewertungen sichern konnten.



In 2017 sind 65 CD-Rezensionen auf dark-festivals.de erschienen (Vorjahr: 63). Auf unserer bis zu 10 Punkten ausgelegten Skala wurden dabei Wertungen zwischen 5,5 und 8,5 Punkten erreicht. Zwei CDs wurden ohne Punktewertung rezensiert, weil es sich um EPs handelte, also um kurze Mini-Alben.

So haben sich die Rezensionen und Wertungen auf die einzelnen Quartale verteilt:

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Anzahl Rezensionen 24 18 12 11 Höchste Punktzahl 8.5 8.5 8.5 8 Durchschnittswertung 7.31 7.42 7.64 7.05

Daraus ergibt sich für 2017 insgesamt eine Durchschnittswertung von 7.36 Punkten (Vorjahr: 7.34).

Die höchste Wertung des Jahres 2017 bricht mit einer kleinen Tradition. In den vergangenen Jahren lag sie nämlich stets bei 9 Punkten. Von 2012 bis 2016 wurde diese Wertung in jedem Jahr genau ein Mal vergeben, wodurch es jeweils ein klar am besten bewertetes Album gab.

Einen solchen „klaren Sieger“ gab es in 2017 jedoch nicht, da dieses Jahr kein Album mit 9 oder mehr Punkten bewertet worden ist. Die höchste Wertung lag in 2017 bei 8,5 Punkten und wurde im Laufe des Jahres fünf Mal vergeben. Den ersten Platz teilen sich dieses Mal also fünf verschiedene Bands.

Die erste 8,5 ging im März an die deutsche Post-Metal-Band Heretoir und ihr Album „The Circle“ (CD-Rezension). In der Rezension bezeichnete Stefan das Album als „komplex und vielschichtig“ und als eine „atmosphärische Reise durch verschiedene, zum Teil hoch unterschiedliche Stimmungsbilder“.

Noch im selben Monat fiel die zweite 8,5. Sie ging an das Album „Bright Wide Colder“ (CD-Rezension) der Post-Rock- und Shoegaze-Band Last Leaf Down. Das Album der Schweizer wurde als „einnehmendes, hochwertiges Album für Freunde anspruchsvoller Rockmusik“ gewürdigt.

In eine völlig andere Richtung ging es mit der nächsten 8,5. Vergeben wurde die Wertung für das Album „You Are We“ (CD-Rezension) der britischen Metalcore-Band While She Sleeps. Gelobt wurden das Maß an Stimmung und Vortrieb, die tadellose Technik sowie die Beschäftigung mit gesellschaftlichen Themen.

„Berdreyminn“ (CD-Rezension) von Sólstafir ist das einzige der mit 8,5 bewerteten Alben, dessen Texte nicht auf Englisch verfasst worden sind. Die Band, die zwischen Alternative-, Post- und auch Psychedelic Rock steht, singt nämlich konsequent in ihrer isländischen Muttersprache. Gelobt wurden der Facettenreichtum, die Atmosphäre, die hochwertige Umsetzung und die Ästhetik des gesamten Klangbilds.

Mit der letzten 8,5 ging es dann erneut in eine komplett andere Richtung. Die Wertung ging an die französische Power-Metal-Band Galderia und ihr Album „Return Of The Cosmic Men“ (CD-Rezension). Das Urteil zum Album der vergleichsweise unbekannten Band war eindeutig: „Absolut entdeckenswert!“

Wir hoffen, dass ihr auch 2017 wieder Freude an unseren Rezensionen hattet. Die nächsten erscheinen kurz nach dem Jahreswechsel!

Stefan Frühauf, Stefan(at)dark-festivals.de