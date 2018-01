Rummelsnuff am 23.02. in Mainz

Landratten aufgepasst, Rummelsnuff ist in der Stadt! Seine derbe Strommusik zwischen Minimal Electro und EBM bringt das Kraftpaket am 23. Februar im Club Schon Schön in Mainz zur Geltung.

Wenn Popeye Rummelsnuff der Seemann am Mikrofon steht gibt es nicht nur Matrosenlieder und Reeperbahn-Klassiker auf die Ohren. Im elektronischen Klangbild setzt Rummelsnuff so ziemlich alles um was ihn interessiert – von Hymnen auf Handwerk und Kraftsport bis hin zum klassischen deutschen Arbeiterlied.

Begleitet wird „Käpt’n“ Rummelsnuff von seinem „Maat“, dem Tenorsänger Christian Asbach. Beide frönen zusammen der Unperfektion ihrer so schrulligen wie unterhaltsamen Musik. Ein denkwürdiges Konzerterlebnis ist garantiert!

Einlass zum Konzert ist um 19:30 Uhr, Beginn um 20:15 Uhr. Der Eintritt kostet 13,- € im Vorverkauf und 17,- € an der Abendkasse. Im Anschluss an das Konzert findet ab 23:00 Uhr eine 80er-Jahre-Party statt. Weitere Informationen findet ihr unter schon-schoen.de .