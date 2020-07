WGT: Neue Bands für 2021

Nachdem das diesjährige Wave Gotik Treffen (WGT) in Leipzig coronabedingt ausgefallen war, bestätigen die Veranstalter in den letzten Tagen immer weitere Bands für 2021. Allein heute wurden zehn neue Bands bekannt gegeben, darunter Künstler aus so unterschiedlichen Bereichen wie Electro / Industrial (Laibach), Mittelaltermusik (Corvus Corax) und Folk Metal (Storm Seeker).

Insgesamt sind nun bereits 76 Gruppen für das nächstjährige WGT bestätigt worden, das vom 21. bis zum 24. Mai wie gewohnt in Leipzig stattfindet. Alle bisher bestätigten Bands findet ihr unter wave-gotik-treffen.de .