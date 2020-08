Helrunar: Stellungnahme zu Absagen

Die deutsche Pagan-Metal-Band Helrunar hat aufgrund der Corona-Situation bis auf weiteres alle ihre Auftritte abgesagt. Vom Veranstalter des Fimbul Festivals war die Band dafür gestern kritisiert worden. Nun haben Helrunar selbst eine Stellungnahme zu ihren Konzertabsagen veröffentlicht.

Demnach habe die Band ihre Entscheidung allen Veranstaltern, die es betrifft, einheitlich am vergangenen Sonntag mitgeteilt. Hintergrund sei vor allem, dass zwei der Bandmitglieder im Ausland wohnen, genauer in Norwegen und Schweden. Das finanzielle und organisatorische Risiko sei für Helrunar damit deutlich höher als für andere Bands.

Inzwischen habe Norwegen eine Reisewarnung für Deutschland herausgegeben, was die Ausreise des Helrunar-Gitarristen unmöglich mache. Helrunar sehen sich dadurch in ihrer Entscheidung bestätigt. Außerdem gehörten drei der Helrunar-Musiker zur Corona-Risikogruppe. Auch seien mindestens zwei der Mitglieder in öffentlichen Einrichtungen berufstätig, was bei einer Infektion deren Schließung zur Folge haben könne.

Insgesamt seinen Live-Auftritte für Helrunar daher “zur Zeit weder sinnvoll, noch vernünftig umsetzbar”. Zwischen den Zeilen übt die Band auch Kritik an jenen Veranstaltern, die an der Durchführung ihrer Konzerte festhalten: “Fast alle Veranstalter wurden sich dementsprechend ihrer Verantwortung bewusst, sagten ihre Festivals ab und verschoben sie aufs nächste Jahr.”