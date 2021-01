Mono Inc. planen eigene Open Airs

Die Gothic-Rocker Mono Inc. gehörten zu den ersten, die sich auf einen länger andauernden Lockdown im Frühjahr vorbereiteten. Schon im Dezember sagten die Hamburger alle ihre Konzerte bis Mai 2021 ab.

Nun gehören Mono Inc. zu den ersten, die die Weichen für die Zeit danach stellen. Für Juli und August hat die Band sechs eigene Open-Air-Konzerte angekündigt – coronakonform natürlich mit Abstand. Wie genau die Hygienekonzepte umgesetzt werden, ist dabei unterschiedlich. Bei drei der Open Airs werden die Zuschauer in Strandkörben Platz nehmen.

Zwei der sechs Shows finden in unserem Kerngebiet statt: Am 16. Juli spielen Mono Inc. auf Burg Frankenstein in Mühltal, am 18. Juli in der Brita Arena in Wiesbaden.