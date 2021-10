Der Weg einer Freiheit am 21.11. in Frankfurt

Der Weg einer Freiheit stehen für Black Metal zwischen Anspruch und Härte. Seit Jahren treten die Bayern den Beweis an, dass die künstlerisch anspruchsvolle Seite ihres Genres keineswegs schwergängig sein muss. Der Band gelingt das Kunststück, sowohl die Headbanger abzuholen als auch jene, die sich einer dichten Atmosphäre hingeben wollen.

Überdies haben sich Der Weg einer Freiheit den Ruf als sehenswerte Live-Band erarbeitet. In Kürze ist die Gruppe nun wieder auf Tournee – aus bekannten Gründen zum ersten Mal seit längerer Zeit. Auch unser Stammgebiet wird berücksichtigt, nämlich am 21. November im Nachtleben in Frankfurt.

Nur zwei Tage vorher veröffentlichen Der Weg einer Freiheit ihr neues Album “Noktvrn” – Hörproben daraus sind in Frankfurt also garantiert. Im Vorprogramm spielt The Devil’s Trade. Hinter dem Namen verbirgt sich der ungarische Dark-Folk-Künstler Dávid Makó, der die Black-Metaller schon 2019 auf Tour begleitete.

Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Eintrittskarten und weitere Informationen findet ihr unter batschkapp.tickets.de . Das Konzert findet unter 2G-Regeln statt, Einlass erhalten nur Corona-Geimpfte oder -Genesene. Bitte denkt daran, die entsprechenden Nachweise mitzubringen.