Hexentanz Festival fällt erneut aus

Vom 29. April bis zum 1. Mai hätte in Losheim am See wieder das Hexentanz Festival stattfinden sollen. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause wäre es das erste Hexentanz seit 2019 geworden. Aus den zwei Jahren Pandemie-Pause sind nun aber drei geworden.

“Aufgrund der momentan unsicheren Lage” könne die Veranstaltung nicht wie geplant durchgeführt werden. Das Festival ist daher um ein weiteres Jahr verschoben worden und soll nun vom 28. bis zum 30. April 2023 an gewohnter Stelle stattfinden. Veranstalter Frank Schulz hofft dann auf eine Durchführung “ohne Abstand, Distanz und Einschränkungen”.

Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit für das nächste Jahr. Aktuell haben bereits 14 Bands des geplanten Lineups ihre Teilnahme für 2023 zugesagt.