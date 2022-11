Irdorath: Erste Bandmitglieder frei

Die ersten drei Bandmitglieder der belarusischen Folk-Band Irdorath sind wieder frei. Unter der Hand hatte man sich bereits vor einigen Wochen erzählt, dass Yulia, Piatr und Anton wieder auf freiem Fuß sind. Offiziell bekannt gegeben wurde die Neuigkeit erst jetzt, denn inzwischen befinden sich die drei Musiker im polnischen Exil.

Es wird davon ausgegangen, dass sie nicht in ihre Heimat Belarus (Weißrussland) zurückkehren können so lange dort das Regime von Diktator Lukaschenka an der Macht ist. Die beiden Bandmitglieder Nadezhda und Vladimir befinden sich derzeit weiter in Haft.

Irdorath waren letztes Jahr vom Lukaschenka-Regime festgenommen und zu Haftstrafen verurteilt worden. Die Band hatte hiernach Solidarität und Unterstützung von vielen anderen Musikern erfahren.