Demonstration zur Freilassung von Irdorath

Anfang des Monats ist die weißrussische Fantasy-Folk-Band Irdorath auf Geheiß des dortigen autoritären Regimes festgenommen worden. Diese Woche hat es nun eine Demonstration unter dem Motto #FreeIrdorath vor der weißrussischen Botschaft in Berlin gegeben. Die deutsche Mittelalter-Band Corvus Corax hat die Demonstration angeführt und nun ein Video davon bei Youtube veröffentlicht.

Im Video ist zu sehen, wie Corvus Corax wiederholt ein Lied von Irdorath vor der Botschaft spielen. Mit diesem Lied waren Irdorath 2020 auf den Massendemonstrationen in Minsk aufgetreten, was schließlich zu ihrer Festnahme führte. An der #FreeIrdorath-Demo in Berlin nahm auch Oliver von der Pagan-Folk-Band Faun teil.

Castus von Corvus Corax zog Parallelen zu seiner eigenen Vergangenheit in der DDR: “Diktaturen halten nie lange durch. Das kenne ich aus der DDR. Ihr habt mich auch eingesperrt – hier stehe ich! Lasst die Leute frei!” An die Botschaft gerichtet rief er weiter: “Wenn ihr glaubt ihr könnt das ewig durchhalten, schaut was aus der DDR geworden ist und aus der Sowjetunion!”

Derzeit läuft auch eine Spendenkampagne für die Anwaltskosten von Irdorath (externer Link zu getdonate.org). Zur Stunde sind gut 8.000 € zusammengekommen.



Video: youtube.com