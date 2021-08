Prophecy Fest findet statt

Heute in drei Wochen startet das Prophecy Fest in Balve. Vom 9. bis zum 11. September findet das hauseigene Festival des Plattenlabels Prophecy Productions dort in der Balver Höhle statt. Allen Unkenrufen zum Trotz wird das Festival tatsächlich durchgeführt – zumindest sofern keine echte Katastrophe mehr passiert. Auch Eintrittskarten sind noch verfügbar.

Das Programm besteht aus verschiedenen künstlerisch anspruchsvollen Bands im Metal-Bereich, aber auch darüber hinaus. Angeführt wird das Festival natürlich von den Hochkarätern aus dem eigenen Label-Repertoire. So kehren Empyrium auf das Prophecy Festival zurück, die im Frühjahr ihr erstes Album seit sieben Jahren veröffentlicht haben.

Dornenreich präsentieren ebenfalls ihr erstes Album seit sieben Jahren, das gleichzeitig ihr zweites im semiakustischen Stil ist. Dordeduh treten dem Vernehmen nach dagegen mit Liedern ihrer aufgelösten Ursprungsband Negură Bunget auf. Eïs unterbrechen für das Prophecy Fest unterdessen sogar ihre seit über zwei Jahren andauernde Pause.

Die Veranstalter betonen, dass die Spielfolge rein dramaturgisch gestaltet wird und sich nicht am Bekanntheitsgrad der Bands ausrichtet. Das gesamte Lineup, Eintrittskarten und weitere Informationen zur Veranstaltung findet ihr unter fest.prophecy.de. Bitte beachtet unbedingt die dortigen Hinweise zu den Corona-Regeln!