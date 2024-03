Heavysaurus am 18. und 19.04. in Karlsruhe

Was haben Dinosaurer, Kinder und Heavy Metal gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel. Wenn man aber Heavysaurus kennt, dann doch eine ganze Menge.

Die 2017 in Deutschland gegründete Heavy-Metal-Band ist nicht nur bekannt für ihre Dinokostüme, sondern auch für ihren kinderfreundlichen Heavy Metal. Dass Heavysaurus die Metal-Kultur dem ganz jungen Publikum nahebringen heißt aber noch lange nicht, dass nicht auch gestandene Metaller ihre Musik hören. Auch die headbangen bei der Dino-Band mit!

Mit ihrem aktuellen Album “Pommesgabel” gehen Heavysaurus auf Tour und sind dabei gleich zwei Mal in der Substage Karlsruhe zu sehen. Das Konzert am 19. April war schnell ausverkauft, sodass am 18. April eine Zusatzshow stattfindet. Da sich die Musik in erster Line an Kinder und Familien richtet, beginnen die Konzerte kinderfreundlich bereits um 17:30 Uhr. Einlass ist um 16:30 Uhr.

Eintrittskarten findet ihr unter substage.de, Informationen zur Band und alle weiteren Tourtermine unter heavysaurus.de.



