Die deutsche Power-Metal-Band Orden Ogan hat krankheitsbedingt ihre dieses Wochenende anstehenden Konzerte verschoben. Davon betroffen ist auch eine Show in unserem Stammgebiet, nämlich am morgigen Freitag in der Batschkapp Frankfurt.

Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, Ersatztermine sollen baldmöglichst bekannt gegeben werden.