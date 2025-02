All Will Know am 08.03. in Frankfurt

All Will Know & Friends. Dieser Termin stand schon mehrmals im Kalender des Musikclubs Nachtleben in Frankfurt. Die Band zwischen Melodic-Death- und Progressive Metal trommelt immer mal wieder befreundete Musikgruppen zusammen und spielt mit diesen im Nachtleben auf.

Schon letzten Sommer sollte es wieder soweit sein, doch das Konzert wurde auf den 8. März verschoben. Dafür ist das Lineup aber weiter angewachsen. Neben Third Wave (Modern Metal) und Gift of Guilt (Alternative Metal) steht nun auch die lokale Groove-Metal-Combo Mein Kopf ist ein brutaler Ort auf dem Programm.

Metal-Fans erwartet also ein kurzweiliger Abend mit vier energiegeladenen Bands. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Eintrittskarten findet ihr unter batschkapp.net.